PSG'de hedef Marcus Rashford

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Kylian Mbappe'nin alternatifini hazırladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de hedef Marcus Rashford
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08 Mart 2022 10:21
Paris Saint Germain'de, sezon sonu ayrılma ihtimali oldukça yüksek görülen Kylian Mbappe'nin ikamesi için çalışmalar başladı. Paris ekibi, Mbappe'nin ayrılması durumunda Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u takıma katmanın planlarını yapıyor.

Paris ekibinde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi kaybetmemek için şartlar sonuna kadar zorlansa da yıldız oyuncunun ayrılması durumunda ne yapılacağına dair B planı hazır. Fabrizio Romano'nun haberine göre; olası bir ayrılıkta PSG'nin hedefi Manchester United'lı Marcus Rashford.

Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford'ın, kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen İngiliz oyuncu, 24 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.

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