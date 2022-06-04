PSG'de en güçlü aday Mourinho

İngiliz basını, PSG'de Mauricio Pochettino yerine en güçlü adayın Jose Mourinho olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de en güçlü aday Mourinho
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04 Haziran 2022 17:37
Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ederken, son olarak Jose Mourinho iddiası geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, PSG'de Pochettino ile yolların ayrılması durumunda en güçlü adaylardan birinin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

LUIS CAMPOS ETKİSİ

PSG'nin Jose Mourinho'ya yönelmesinde, deneyimli teknik direktör ile Real Madrid'de birlikte çalışan PSG'nin yeni spor danışmanı Luis Campos'un etkili olduğu belirtildi.

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLU OLDU

Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

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