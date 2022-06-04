PSG'de en güçlü aday Mourinho

Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ederken, son olarak Jose Mourinho iddiası geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, PSG'de Pochettino ile yolların ayrılması durumunda en güçlü adaylardan birinin Jose Mourinho olduğu aktarıldı.



LUIS CAMPOS ETKİSİ



PSG'nin Jose Mourinho'ya yönelmesinde, deneyimli teknik direktör ile Real Madrid'de birlikte çalışan PSG'nin yeni spor danışmanı Luis Campos'un etkili olduğu belirtildi.



KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLU OLDU



Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jose Mourinho, geride kalan sezonda İtalyan temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.





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