PSG'de Dembele'nin gecesi!

Fransa Ligi'nde PSG, Brest karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG'de Dembele'nin gecesi!
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15 Eylül 2024 00:02
Fransa Ligi'nde 4. hafta maçında Paris Saint Germain ile Brest karşı karşıya geldi. 1-0 geriye düşen Paris Saint Germain, maçı 3-1 kazandı.

Brest'in golünü 29. dakikada penaltıdan Romain Del Castillo kaydetti.

Paris Saint Germain'in golleri 42 ve 74. dakikada Ousmane Dembele, 73. dakikada Fabian Ruiz'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Paris Saint Germain puanını 12 yaptı. Brest 3 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Reims'e konuk olacak. Brest, Tououse'u ağırlayacak.

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