PSG'de büyük operasyon! 7 yolcu...

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, mali durumu iyileştirmek için Ocak ayı transfer döneminde 7 oyuncuyla yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de büyük operasyon! 7 yolcu...
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11 Aralık 2021 16:24
Paris Saint Germain kulübü, mali durumunu iyileştirmek için kış transfer döneminde 7 oyuncusunu satmayı planladığı iddia edildi.

L'Equipe, Fransız kulübünün şu anda 33 kişilik takım kadrosunu azaltmak istediğini aktardı.

Haberde, Paris ekibinin kış transfer döneminde, kaleci Sergio Rico, savunma oyuncuları Abdou Diallo, Colin Dagba, sol bek Layvin Kurzawa, orta saha oyuncuları Eric Ebimbe, Rafinha Alcantara ve forvet oyuncusu Mauro Icardi'yi satarak takımı mali yönden hafifletmek istediği ifade edildi.


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