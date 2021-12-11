Paris Saint Germain kulübü, mali durumunu iyileştirmek için kış transfer döneminde 7 oyuncusunu satmayı planladığı iddia edildi.
L'Equipe, Fransız kulübünün şu anda 33 kişilik takım kadrosunu azaltmak istediğini aktardı.
Haberde, Paris ekibinin kış transfer döneminde, kaleci Sergio Rico, savunma oyuncuları Abdou Diallo, Colin Dagba, sol bek Layvin Kurzawa, orta saha oyuncuları Eric Ebimbe, Rafinha Alcantara ve forvet oyuncusu Mauro Icardi'yi satarak takımı mali yönden hafifletmek istediği ifade edildi.
L'Equipe, Fransız kulübünün şu anda 33 kişilik takım kadrosunu azaltmak istediğini aktardı.
Haberde, Paris ekibinin kış transfer döneminde, kaleci Sergio Rico, savunma oyuncuları Abdou Diallo, Colin Dagba, sol bek Layvin Kurzawa, orta saha oyuncuları Eric Ebimbe, Rafinha Alcantara ve forvet oyuncusu Mauro Icardi'yi satarak takımı mali yönden hafifletmek istediği ifade edildi.