PSG'de 4 futbolcuya homofobik tezahürattan ceza!

Geçtiğimiz ay Parc des Princes'te Olympique Marsilya'ya karşı oynanan maçta PSG taraftarlarının Marsilya'ya yönelik homofobik tezahüratlarla kutlama yaptığı ve raporlarda 4 PSG'li oyuncunun da olaya karıştığı iddia edilen olay hakkında Fransa Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.



Fransa Futbol Federasyonu, Paris Saint Germainli Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi ve Layvin Kurzawa'ya homofobik tezahüratlarda bulundukları gerekçesiyle 1 maç ceza verildiğini açıkladı.



Ayrıca tezahüratların yükseldiği Parc des Princes'teki Auteuil tribünününde 2 maç için seyirciye kapatılacağı belirtildi.



PSG kulübü resmi yayın sitesinden açıklama yayınlarken "Kulüp, Disiplin Komisyonu'nun, Kulübün dernekler, kurumlar ve taraftarlarla yürüttüğü diyalog ve önleme çalışmalarına zarar verebilecek aşırı ve kolektif bir tedbiri tercih etmesinden üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verdi ve Federasyon'un aldığı bu karara itiraz etmeyeceğini sözlerine ekledi.



