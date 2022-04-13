PSG, Darwin Nunez yarışına girdi: 70 milyon euro

Benfica'nın golcü ismi Darwin Nunez için Paris Saint-Germain devreye girdi.



PSG YARIŞA KATILDI



The Athletic'te yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen ve kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Fransız temsilcisinin 22 yaşındaki futbolcu için teklif yapmayı planladığı belirtildi.



İNGİLİZLER DE PEŞİNDE



İngiliz medyasının haberinde PSG ve ile birlikte Chelsea ve Liverpool'un da genç golcü ile ilgilendiği, Benfica'nın ise bonservis bedeli olarak en az 70 milyon euro belirlediği ifade edildi.



BU SEZON 31 GOL ATTI



Bu sezon Benfica'da 36 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki Nunez, 31 kez fileleri havalandırdı.



ICARDI YOLCU!



Öte yandan The Athletic'in haberinde, PSG'nin Darwin Nunez'i ile ilgilenmesinin, Fransız ekibinde Mauro Icardi'nin transfer listesine konulduğu ve takımdan kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlandı.





İLGİLİ VİDEO