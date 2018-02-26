'ı mutlu etmek için her şeyi deniyor! Fransız basınının iddiasına göre PSG, Neymar'ın yakın arkadaşı olan'yu sezon sonunda transfer etmek istiyor. Fransız ekibi, bu transfer için'yi Barcelona'ya takas etmeyi düşünüyor.Transferde adı Real Madrid ile anılan Neymar'ı mutlu tutmaya uğraşan PSG'nin devre arası transfer döneminde 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Coutinho için takımın genç yıldızı Mbappe'yi gözden çıkartacağı iddia edilldi.19 yaşındaki yıldız ile arasının iyi olmadığı belirtilen Neymar'ın Mbappe'yi takımda görmek istemediği, çok yakın arkadaşı olan Coutinho'nun gelmesinin ise Brezilyalı yıldızı mutlu edeceği kaydedildi.Neymar, takımın bir başka yıldızı olan Edinson Cavani ile de saha içinde tartışmış ve görüntüler, uzun bir süre gündem olmuştu.