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PSG, Coutinho - Mbappe takasını düşünüyor!

Transferin flaş takımı Paris Saint-Germain'in Neymar'ı mutlu tutmak için sezon sonunda Philippe Coutinho'yu transfer etmek istediği ve bu transferde Kylian Mbappe'yi takasta kullanacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG, Coutinho - Mbappe takasını düşünüyor!
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26 Şubat 2018 15:56
Paris Saint-Germain, Neymar'ı mutlu etmek için her şeyi deniyor! Fransız basınının iddiasına göre PSG, Neymar'ın yakın arkadaşı olan Philippe Coutinho'yu sezon sonunda transfer etmek istiyor. Fransız ekibi, bu transfer için Kylian Mbappe'yi Barcelona'ya takas etmeyi düşünüyor.

Transferde adı Real Madrid ile anılan Neymar'ı mutlu tutmaya uğraşan PSG'nin devre arası transfer döneminde 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan Coutinho için takımın genç yıldızı Mbappe'yi gözden çıkartacağı iddia edilldi.

MBAPPE İLE ARASI İYİ DEĞİL

19 yaşındaki yıldız ile arasının iyi olmadığı belirtilen Neymar'ın Mbappe'yi takımda görmek istemediği, çok yakın arkadaşı olan Coutinho'nun gelmesinin ise Brezilyalı yıldızı mutlu edeceği kaydedildi.

Neymar, takımın bir başka yıldızı olan Edinson Cavani ile de saha içinde tartışmış ve görüntüler, uzun bir süre gündem olmuştu.



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