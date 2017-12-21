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PSG, Caen'i rahat geçti, devreyi 50 puanla bitirdi!

Fransa Ligue 1'de 19. haftada Paris Saint-Germain, Caen'i 3-1 mağlup etti ve sezonun ilk yarısını 50 puanla tamamladı.

Kaynak: Sporx.com
PSG, Caen'i rahat geçti, devreyi 50 puanla bitirdi!
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21 Aralık 2017 01:11
Fransa Ligue 1'de 19. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Caen karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain, devreyi 1-0 üstün kapattı.

Mücadelenin 57. dakikasında Kylian Mbappe skoru 2-0'a getirdi. PSG, 81. dakikada Yuri Berciche ile bir gol daha buldu ve fark 3'e çıktı.

Son sözü 90. dakikada Caen'den Santini söyledi ve Paris Saint-Germain, Caen'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 50'ye yükseltti. Caen ise 24 puanda kaldı.

Diğer sonuçlar;

Amiens 0-1 Nantes
Angers 2-1 Dijon
Bordeaux 0-2 Montpellier
Guingamp 2-1 Sant-Etienne
Lille 1-1 Nice
Marsilya 3-1 Troyes
Metz 3-0 Strasbourg
Monaco 2-1 Rennes
Toulouse 1-2 Lyon

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