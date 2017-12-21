Fransa Ligue 1'de 19. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 21. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain, devreyi 1-0 üstün kapattı.Mücadelenin 57. dakikasında Kylian Mbappe skoru 2-0'a getirdi. PSG, 81. dakikada Yuri Berciche ile bir gol daha buldu ve fark 3'e çıktı.Son sözü 90. dakikada Caen'den Santini söyledi ve Paris Saint-Germain, Caen'i 3-1 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte PSG puanını 50'ye yükseltti. Caen ise 24 puanda kaldı.Amiens 0-1 NantesAngers 2-1 DijonBordeaux 0-2 MontpellierGuingamp 2-1 Sant-EtienneLille 1-1 NiceMarsilya 3-1 TroyesMetz 3-0 StrasbourgMonaco 2-1 RennesToulouse 1-2 Lyon