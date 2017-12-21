Fransa Ligue 1'de 19. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Caen karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain, devreyi 1-0 üstün kapattı.
Mücadelenin 57. dakikasında Kylian Mbappe skoru 2-0'a getirdi. PSG, 81. dakikada Yuri Berciche ile bir gol daha buldu ve fark 3'e çıktı.
Son sözü 90. dakikada Caen'den Santini söyledi ve Paris Saint-Germain, Caen'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 50'ye yükseltti. Caen ise 24 puanda kaldı.
Diğer sonuçlar;
Amiens 0-1 Nantes
Angers 2-1 Dijon
Bordeaux 0-2 Montpellier
Guingamp 2-1 Sant-Etienne
Lille 1-1 Nice
Marsilya 3-1 Troyes
Metz 3-0 Strasbourg
Monaco 2-1 Rennes
Toulouse 1-2 Lyon
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Karşılaşmanın 21. dakikasında Edinson Cavani ile öne geçen Paris Saint-Germain, devreyi 1-0 üstün kapattı.
Mücadelenin 57. dakikasında Kylian Mbappe skoru 2-0'a getirdi. PSG, 81. dakikada Yuri Berciche ile bir gol daha buldu ve fark 3'e çıktı.
Son sözü 90. dakikada Caen'den Santini söyledi ve Paris Saint-Germain, Caen'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 50'ye yükseltti. Caen ise 24 puanda kaldı.
Diğer sonuçlar;
Amiens 0-1 Nantes
Angers 2-1 Dijon
Bordeaux 0-2 Montpellier
Guingamp 2-1 Sant-Etienne
Lille 1-1 Nice
Marsilya 3-1 Troyes
Metz 3-0 Strasbourg
Monaco 2-1 Rennes
Toulouse 1-2 Lyon
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın