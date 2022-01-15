PSG - Brest maçı canlı olarak Tuttur'da

Fransa Ligi'nde PSG ile Brest kozlarını paylaşıyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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PSG - Brest maçı canlı olarak Tuttur'da
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15 Ocak 2022 12:39
PSG ile Brest Fransa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 1,17 oran verilirken Brest'in galibiyetine 7,00 oran uygun görüldü. Beraberliğe 4,80'lik oran verilirken 2,5 ALT oranı 2,44, 2,5 ÜST oranı ise 1,32 olarak bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,57'lik oran verilirken Karşıklık gol yok oranı ise 1,81 olarak açıklandı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü PSG'nin atmasına 1,22 oran verildi. İlk golü Brest'in atmasına 3,00 oran belirlenirken Gol olmaz seçeneği ise 17,00 olarka duyuruldu.

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