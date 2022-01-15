PSG - Brest maçı canlı olarak Tuttur'da

PSG ile Brest Fransa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 1,17 oran verilirken Brest'in galibiyetine 7,00 oran uygun görüldü. Beraberliğe 4,80'lik oran verilirken 2,5 ALT oranı 2,44, 2,5 ÜST oranı ise 1,32 olarak bültende yer aldı.
PSG - BREST CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,57'lik oran verilirken Karşıklık gol yok oranı ise 1,81 olarak açıklandı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü PSG'nin atmasına 1,22 oran verildi. İlk golü Brest'in atmasına 3,00 oran belirlenirken Gol olmaz seçeneği ise 17,00 olarka duyuruldu.
Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 1,17 oran verilirken Brest'in galibiyetine 7,00 oran uygun görüldü. Beraberliğe 4,80'lik oran verilirken 2,5 ALT oranı 2,44, 2,5 ÜST oranı ise 1,32 olarak bültende yer aldı.
PSG - BREST CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede karşılıklı gol olmasına 1,57'lik oran verilirken Karşıklık gol yok oranı ise 1,81 olarak açıklandı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü PSG'nin atmasına 1,22 oran verildi. İlk golü Brest'in atmasına 3,00 oran belirlenirken Gol olmaz seçeneği ise 17,00 olarka duyuruldu.