PSG Bordeaux engelini geçemedi

Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde PSG, sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.



Maçın 10. dakikasında Pembele'nin kendi kalesine attığı golle Bordeaux öne geçti. 27. dakikada kazanılan penaltıda Neymar topu ağlarla buluşturdu. Hemen 1 dakika sonrasında ise Moise Kean attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıya Bordeaux oyuncu değişiklikleriyle başladı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Adli'nin golüyle Bordeaux maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-2 sona erdi.



PSG bu sonuçla 24 puanda kalırken üst üste 2. maçında puan kaybı yaşadı. Bordeaux ise 16 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.



