PSG Bordeaux engelini geçemedi

Ligue 1'in 12. hafta maçında PSG, sahasında Bordeaux'la 2-2 beraber kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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PSG Bordeaux engelini geçemedi
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29 Kasım 2020 01:03
Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde PSG, sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.

Maçın 10. dakikasında Pembele'nin kendi kalesine attığı golle Bordeaux öne geçti. 27. dakikada kazanılan penaltıda Neymar topu ağlarla buluşturdu. Hemen 1 dakika sonrasında ise Moise Kean attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya Bordeaux oyuncu değişiklikleriyle başladı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Adli'nin golüyle Bordeaux maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 2-2 sona erdi.

PSG bu sonuçla 24 puanda kalırken üst üste 2. maçında puan kaybı yaşadı. Bordeaux ise 16 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.



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