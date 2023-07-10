PSG, Bernardo Silva için gözünü kararttı!

Fransız devi Paris Saint-Germain, Manchester City forması giyen Bernardo Silva için yaklaşık 80 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG, Bernardo Silva için gözünü kararttı!
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10 Temmuz 2023 16:48
Teknik Direktörlük görevine Luis Enrique'yi getiren PSG, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Marca'nın haberine göre; Fransız devi PSG, Manchester City forması giyen 28 yaşındaki Bernardo Silva için yaklaşık 80 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. 

Hücum pozisyonuna Marco Asensio'yu transfer eden Fransız ekibinin, Bernardo Silva transferiyle de hücum bölgesini güçlendirmek istediği belirtildi. Portekizli oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca; Manchester City'nin 2 yıllık sözleşmesi bulunan Bernardo Silva'yı kolay kolay elden bırakmayacağı aktarıldı.

DEĞERİ 80 MİLYON EURO  

Piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Bernardo Silva, 2022-23 sezonunda Manchester City ile çıktığı 55 karşılaşmada 7 gol, 8 asist kaydetti. 

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