PSG, Benfica'ya diş geçiremedi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, deplasmanda Benfica'ya konuk oldu.



Luz Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.



Maçın 22. dakikasında Lionel Messi, Neymar'ın asistinde topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. 41. dakikada Danilo topu kendi ağlarına gönderince ilk yarı eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarıda Benfica, PSG'nin hücumlarını tutmayı başarınca skorda değişiklik olmadı ve maç 1-1 berabere tamamlandı.



Bu sonuçla her iki takım da puanını 7'ye yükselterek haftayı ilk iki sırada kapattı.





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