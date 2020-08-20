PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
PSG-Bayern Münih finalini İtalyan Orsato yönetecek
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20 Ağustos 2020 16:25
UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki final mücadelesinde İtalyan hakem Orsato'nun görev alacağı kaydedildi.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini'nin yapacağı mücadelede, Rumen Ovidiu Hațegan dördüncü hakem olacak.

Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

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