PSG Başkanı Khelaifi: 'Neymar uzun süre daha bizimle'

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Bayern Münih'i eledikleri karşılaşma sonrasında konuştu.



Başkan Khelaifi üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadıkları için duyduğu mutluluğu anlatırken, "Harika bir gecedeyiz. Üç veya dört gol atabileceğimiz bir maçtı. Çok fırsat yakaladık ama önemli olan turu geçmemizdi. Çok mutluyuz, oyuncularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.



Başkan Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyleyerek Neymar'ın geleceği hakkında da konuştu. Khelaifi Neymar'ın önümüzdeki sene de PSG'de kalıp kalmayacağına ilişkin sorulara, "Göreceğiz. Önümüzdeki yıl ve uzun bir süre PSG'de olacağını düşünüyorum. Uzun vadede durum böyle" şeklinde görüş bildirdi.



