PSG, Başakşehir öncesi liginde kazandı

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain ile Dijon karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
PSG, Başakşehir öncesi liginde kazandı
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24 Ekim 2020 23:51
Fransa Ligue 1'de 8. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Dijon, Parc des Princes'de karşılaştı. PSG maçı 4-0 kazandı.

Paris Saint-Germain'in golleri 3. ve 23. dakikalarda Moise Kean, 82. ve 88. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Dijon ise 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

Ligue 1'in 9. haftasında PSG, Nantes deplasmanına gidecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Lorient ile karşılaşacak.

SIRADAKİ MAÇ BAŞAKŞEHİR

Şampiyonlar Ligi grubunda ilk maçında Manchester United'a kaybeden PSG, temsilcimiz Başakşehir'le karşılaşacak.

Gruptaki ilk maçlarını kaybeden iki takım, 28 Ekim Perşembe günü saat 20:55'te karşı karşıya gelecek.

MOISE KEAN KENDİNİ BULDU

Genç yıldız Moise Kean, Dijon maçında 2 gol kaydederek maçın yıldızı oldu. Kean, Everton'da 29 maçta attığı gol sayısına PSG forması ile bir yarıda ulaştı.





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