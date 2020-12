UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk oluyor.



Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.



İki takımın eksikleri



PSG'de Bernat, Icardi ve Sarabia maç kadrosunda olmayacak.



Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



PSG

Navas

Diallo

Kimpembe

Marquinhos

Florenzi

Pereira

Paredes

Verratti

Neymar

Di Maria

Mbappe



Başakşehir

Mert

Rafael

Mahmut

Ponck

Berkay

Giuliano

İrfan Can

Visca

Chadli

Demba Ba



36. Avrupa sınavı



Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) konuk olacak karşılaşmayla Avrupa kupalarında 36. kez sahaya çıkacak.



Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 58 gole engel olamadı.



Fransız takımlarına karşı ilk maçını yitirdi



Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez bu sezon Fransız temsilcilerine rakip olan Medipol Başakşehir, bu ülke ekiplerine karşı ilk maçta mağlup oldu.



Turuncu-lacivertli ekip, PSG ile evinde oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.



Okan Buruk ile Avrupa'da 18. sınav



Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 18. kez boy gösterecek.



Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezon başında göreve başlayan Buruk yönetiminde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.



Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.



Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.



Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.



Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.



Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.



Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı maçlarda Leipzig'e 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu. Grubundaki üçüncü maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, deplasmandaki maçı 4-1 yitirdi. Medipol Başakşehir, beşinci maçta ise Leipzig'e sahasında 4-3 mağlup oldu.



Deplasmanda 18. maç



Turuncu-lacivertli ekip, PSG karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında deplasmandaki 18 maçına çıkacak.



Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 17 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 16 maçta 18 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.



Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.



Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.



En golcü isim Visca



Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.



Visca'yı, 5 gol kaydeden İrfan Can Kahveci, 3'er kez fileleri havalandıran Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2 defa gol sevinci yaşayan Marcio Mossoro takip etti.



Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 8 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.



Avrupa kupalarındaki ilkleri



Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.



Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.



Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.



Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.



İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.



İrfan Can Kahveci, beşinci maçta Leipzig ile oynanan maçta attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.