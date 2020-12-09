PSG - Başakşehir maçının yeni hakem dörtlüsü belli oldu

4. hakemin ırkçı söylemleri sonrasında ertelenen PSG - Başakşehir maçının yeni hakem dörtlüsü açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG - Başakşehir maçının yeni hakem dörtlüsü belli oldu
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09 Aralık 2020 02:24
Rumen 4. hakemin Demba Ba'ya ırkçı söylemi nedeniyle ertelenen PSG - Başakşehir maçının yeni hakem dörtlüsü belli oldu.

Maçın orta hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie atandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hollanda'dan Mario Diks ile Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Frankowsky görev alacak.

PSG - Başakşehir maçı, 14. dakikadan itibaren TSİ 20:55'te tekrar başlayacak.


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