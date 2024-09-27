PSG, Barcola'nın yıldızlaştığı maçı rahat kazandı!

Fransa Ligue 1 6. hafta maçında PSG, sahasında Rennes ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30 ve 68. dakikalarda Bradley Barcola, 58. dakikada Lee Kang-In kaydetti. Rennes'in tek golü 75. dakikada Kalimuendo'dan geldi.



Bu sezon PSG formasıyla 7 maça çıkan genç oyuncu Barcola, 6 gole ulaştı.



Bu sezon ligde 5. galibiyetini alan Luis Enrique'nin öğrencileri henüz mağlup olmadı. Fransız devi ilk ve tek puan kaybını 1-1'lik Reims deplasmanında aldı.



PSG bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Rennes ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nice'e konuk olacak. Rennes ise Monaco'yu ağırlayacak.



