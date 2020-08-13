PSG Atalanta'nın peri masalını bitirdi!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde İtalyan Atalanta ile Fransız Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'de tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşma PSG uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.



Atalanta 26. dakikada Pasalic'in golüyle öne geçerken ilk yarıya Neymar'ın kaçırdığı goller damga vurdu. İlk yarıda başka gol olmayınca Atalanta ilk 45 dakikayı önde kapattı. İkinci yarıda Atalanta zaman zaman etkili olmaya çalıştıysa da PSG bir türlü aradığı golü bulamadı. Neymar'ın çabaları sonuçsuz kalırken Mbappe 60. dakikada oyuna girdi. Son 10 dakikada son gol kozlarını oynayan PSG'ye kadar uzatmalarda güldü. 90. dakikada Neymar'ın asistinde Marquinhos'un golü maça dengeyi getirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Choupo-Moting takımını öne geçiren golü kaydetti.



Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde PSG yarı finale yükselen ilk takım oldu.



