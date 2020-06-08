PSG açıkladı: "Thiago Silva takımdan ayrılacak"

Fransa Ligi devi PSG'de savunma oyuncusu Thiago Silva'nın geleceği belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
PSG açıkladı: 'Thiago Silva takımdan ayrılacak'
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08 Haziran 2020 21:39
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan savunma oyuncusu Thiago Silva ile ilgili ilk açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Brezilyalı yıldızla ilgili, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asist yaptı.

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