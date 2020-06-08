PSG açıkladı: 'Thiago Silva takımdan ayrılacak'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan savunma oyuncusu Thiago Silva ile ilgili ilk açıklama geldi."SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"PSG Sportif Direktörü Leonardo, Brezilyalı yıldızla ilgili, "." ifadelerini kullandı.Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asist yaptı.