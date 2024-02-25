PSG 90+7'de Rennes'i üzdü!

Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında PSG, uzatmaların son anında attığı golle Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG 90+7'de Rennes'i üzdü!
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25 Şubat 2024 21:04
Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında PSG ile Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Rennes'e golü 33. dakikada Amine Gouiri ile gelirken, PSG beraberlik golünü 90+7'nci dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos ile buldu.

Rennes'te milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı. 

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 54, Rennes ise 35 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında PSG, Monaco deplasmanına gidecek. Rennes, evinde Lorient'i ağırlayacak. 

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