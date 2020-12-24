PSG 4 golle Strasbourg'a fark attı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Strasbourg'u konuk etti.
PSG'nin gollerine 18. dakikada Pembele, 79. Kylian Mbappe, 88. dakikada Gueye ve 90+1. dakikada Kean imza attı.
Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 35 yükseltti ve 3. sırada kaldı. Strasbourg ise 14 puanla 17. sırada kaldı.
PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Strasbourg'u konuk etti.
PSG'nin gollerine 18. dakikada Pembele, 79. Kylian Mbappe, 88. dakikada Gueye ve 90+1. dakikada Kean imza attı.
Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 35 yükseltti ve 3. sırada kaldı. Strasbourg ise 14 puanla 17. sırada kaldı.
PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.