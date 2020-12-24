PSG 4 golle Strasbourg'a fark attı

Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Strasbourg'u sahasında 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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PSG 4 golle Strasbourg'a fark attı
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24 Aralık 2020 01:28
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. 

Ligue 1'in 17. haftasında PSG, Strasbourg'u konuk etti.

PSG'nin gollerine 18. dakikada Pembele, 79. Kylian Mbappe, 88. dakikada Gueye ve 90+1. dakikada Kean imza attı.

Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 35 yükseltti ve 3. sırada kaldı. Strasbourg ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.  



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