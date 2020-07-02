PS5'te veriler USB Belleğe kopyalanamayacak

PlayStation 4 kullanıcıları, kayıtlı oyun verilerini 'Ayarlar' menüsü üzerinden PS4 sistemine bağlı olan bir USB depolama cihazına kopyalayabiliyorlar. USB belleğe kopyalanan bu kayıtlı verileri ister yedek olarak kullanabilir, isterseniz de başka bir PS4 ya da PS5 konsola aktarabilirsiniz. Ancak aynı durum ne yazık ki PS5'ten kopyalama için geçerli değil.



Paylaşılan yeni görüntülere göre PlayStation 5, şu anda kayıtlı verilerin harici depolama cihazlarına kopyalanmasını desteklemiyor. Öte yandan kullanıcıların kayıtlı dosyaları bir PS5'ten diğerine taşımak için tek seçeneği, PlayStation Plus aboneliğinde sunulan Sony'nin bulut depolama sistemi gibi görünüyor.



Önümüzdeki hafta satışa çıkacak PlayStation 5, kayıtların USB belleğe aktarılmasına izin vermeyecek:



Mevcut PlayStation 4 konsollar, kullanıcıların verilerini bulut depolamaya ek olarak herhangi bir harici depolama cihazına kopyalamasına da olanak sağlıyor. Böylece konsollarının başına herhangi bir durum gelirse USB depolama cihazlarına veya bulut sistemine kaydedilen dosyalara başka bir cihazdan erişilebiliyor.



Bulut depolama kesinlikle çok daha pratik ve birçok kullanıcının tercihi olsa da beraberinde bazı dezavantajları da getiriyor. Bu noktada bulut depolamayı kullanabilmek için öncelikle PlayStation Plus abonelik sistemine ödeme yapmak ve bulut kayıtlarına erişim için aktif bir ağ bağlantısına sahip olmak gerekiyor. Bu da olası internet kesintilerinde oyuncuların canını sıkabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor.



Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, bu hafta itibarıyla bazı bölgelerde piyasaya sürülecek olsa da Türkiye'deki oyun severlerin yeni nesil konsolla tanışmak için 19 Kasım 2020 tarihini beklemeleri gerekiyor. İlk etapta Standart sürümü satışa sunulacak olan konsol, çeşitli sitelerde 8.299 TL'lik etiket fiyatıyla alıcılarını bekliyor.



Kaynak: webtekno



