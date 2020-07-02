PS5'in 5 yıllık satış tahmini açıklandı!

Sony'nin bu yılki PS5 için hedefi, mali yıl sonuna kadar 15 Milyon satmak istemesi olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça zor duruyor ama pazar araştırmaları bunu gerçekleştireceğini söylüyor. Sony'nin asıl amacı PS4'ün ilk yılındaki satış başarısını geçmek.



PS5'in 300 Milyon'dan fazla satması bekleniyor



Rakuten Menkul Kıymetler Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ndeki Japon analist Norio Imanaka yayınladığı bir makalede, PlayStation 5'in önümüzdeki 5 ile 6 yıl içinde 300 Milyon'dan fazla satmasını bekliyor. Imanaka'ya göre PlayStation 5 ilerleyen zamanlarda bir çok e-spor oyuncusunun vazgeçilmezi olacak. E-spor konusunda PC ön konumdayken PlayStation 5, e-sporcuların vazgeçilmezi olacak. Imanaka bu durumu şöyle özetliyor.



NBA hayranlarının Nike'tan ayakkabı beklediği gibi, e-spor oyuncuları da Sony'den PlayStation 5 bekleyecek. Imanaka makalesinde, " PlayStation 5 günümüzde profesyonel oyuncular için değil aynı zamanda amatör e-sporcular ve oyunları kafa dağıtmak için oynayan insanlara hızlı ve gelişmiş video işleme yeteneği sunuyor. Bu yüzden PlayStation 5 e-spor için uluslar arası mecrada PC'nin yerini alacak. Bu gelişim PlayStation 5'in satış rakamlarına fazlasıyla yansıyacaktır" açıklamasını yaptı. Makalenin devamında Imanaka satış sayısını bir üst seviyeye çıkararak PS5'in cihaz ömrü boyunca (bu süre 10 yıl olarak tahmin ediliyor) 600 – 700 Milyon adet satacağını iddia etti.



Kaynak: ShiftDelete.net



