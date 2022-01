PS5, tüm PlayStation oyunlarını çalıştıracak

Shaun Mcilroy tarafından keşfedildiği üzere Sony yeni bir patent alıyor. Bu PlayStation patenti PS5'in eski konsollar için geriye dönük uyumluluk sağlayabileceğini öne sürdü. Patent, hem PS4 hem de PlayStation 5 için Mark Cerny tarafından dosya altına alındı.



Patent, baktığımızda yeni konsol için sahte saat kullanımı ve frekans kontrolü aracılığıyla geriye dönük uyumu detaylandırdı. Bu noktada patent, PlayStation'ın yeni konsolunun geriye dönük uyumluluk yeteneklerini PS4'ün ötesindeki eski konsollara genişletmek istediğini öne sürdü.



Sony, PlayStation 5 için geriye dönük uyumluluk patenti aldı



PlayStation 5'e yöneltilen en büyük eleştirilerden birisi, geriye dönük uyumluluğun bir anlam taşımaması oldu. Belki de bu hareket, PS5'i olduğundan daha iyi bir hale getiriyor. Bu noktada şirket için doğru yönde atılmış büyük bir adım olabilir.



Sony, PS5'in bir miktar geriye dönük uyumluluğa sahip olacağını doğruladığında PlayStation hayran kitlesi biraz memnun karşıladı. Yine de topluluk, geriye dönük uyumluluğun PS4'ü geçmeyeceğini öğrendiğinde de hayal kırıklığına uğradı.



Xbox, şimdiye kadarki her oyunu Xbox Series X'e getirdi



Xbox tarafı şimdiye kadar yapılmış her Xbox oyununu yeni Xbox Series X üzerinde oynamayı mümkün kıldı. Bu noktada oldukça cömert davrandı. Bu yeni patent, en azından PlayStation'ın geriye dönük uyumluluk tarafına bir geliştirme sağlıyor.



PlayStation 3 neslinden gelen oyuncular oyunlar oynamak için PlayStation Now gibi bulut oyun hizmetlerine güvenmek zorunda kaldı. Bununla birlikte hizmet, oyuncu tabanının büyük bir bölümünün eski oyunları oynamayı engelleyen Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde aktif değil.



Sizler Sony ve PlayStation 5 hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!



(Kaynak: shiftdelete.net)