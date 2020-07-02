PS5 oyun geliştiricileri, cihazın yeni özelliğini nasıl kullandıklarını açıkladı

Dünya çapında oyuncuların merakla beklediği oyun konsollarından olan Sony PlayStation 5, heptik sistem gibi pek çok yeni teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bu teknolojilerin oyuncular açısından bir anlam ifade etmesi için geliştiriciler tarafından da kullanılmaları gerekiyor.



Demon's Souls, Horizon gibi pek çok yapımın geliştiricileri, konsolun yeni teknolojilerinin oyun deneyimimize nasıl etki edeceğini açıkladı. Yeni teknolojiler kullanılabilir yeni oyun mekanikleri anlamına geliyor.



PS5 oyunları heptik sistemi "sömürecek"



Heptik geribildirim sistemi oyuncuların deneyimlerini geliştirmeye yarayacak. Bu mekanizma sayesinde bazen düşmanlarımızın yeri hakkında bilgi edinecek, bazen bozulmuş silahların farkına varacağız. Söz konusu teknolojinin farklı inovatif kullanımlarını göreceğiz.



SIE Japan Studio'dan Gavin Moore, bu teknoloji sayesinde Demon's Souls oyununda kılıç dövüşlerinde keskin metallerin çarpışmalarını ve birbirlerine uyguladıkları kuvveti hissedeceğimizi söylüyor. Böylece hareketlerimizi daha keskin ve daha doğru yapabileceğiz.



Spider-Man: Miles Morales oyununun yapımcısı olan Insomniac, kumandanın sahip olduğu titreşimleri kullanarak örümcek hislerini taklit etmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca darbelerin etkisini de kumandada göreceğiz.



Çeşitli firmalardan geliştiriciler de özellikle farklı silahların farklı hisler vermesi için heptik sistemi kullanacaklarını ifade ediyor. Böylece görsel olarak gördüğümüz şeyler ile hissettiğimiz deneyim benzerlik gösterecek.



Heptik kontroller dokunma duyusunu harekete geçirecek



Yeni konsol için çıkacağı onaylanmış pek çok oyun var. Bu oyunlardan biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart'ta da bu teknolojiyi göreceğiz. Örneğin bazı silahlarda tetik çekmek daha zor olacak. Ayrıca bu bizlere yeni hareketler yapma şansı da verecek.



Uyum sağlayabilen düğmeler sayesinde genel olarak silahların daha tatmin edici deneyim sunacağını söyleyen Horizon Forbidden West'in yöneticisi Mathjis de Jonge, böylece yay gibi silahların doğru hissi verebileceğini söylüyor.



Kaynak: WebTekno



