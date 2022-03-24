PS4 emulator ile çalışır mı? PC'de PlayStation oyunları oynamak

Bir oyuncunun konsolu tercih etmesi için pek çok neden vardır. Kontrolcüyü seviyor olabilir, bütçesini sarsmıyor olabilir ya da sadece kanepesini seviyor olabilir. Bunların hepsi PC'de de yapılabilecek şeyler, fakat PlayStation'a çıkan özel oyunları PC'de oynamak normal şartlarda mümkün değil. Bazı oyunlar PC'ye gelse de çoğu PS4 özel oyununu PC'de oynayamıyoruz. Peki bu ihtimali zorlamanın bir yolu yok mu? Bir diğer kapı olan PS4 emulator yazılımlarını bu içerikte anlattık.



PS4 emulator? PC'de oyun oynatır mı?



Emulator, siz PC'deyken PlayStation 4 kullanıyormuşsunuz gibi bir deneyim yaşatan taklitçidir. Hedef platformu klonlayarak stabil bir şekilde size sunmaya çalışır. PlayStation 2 ya da 3 oyunlarını oynamak için emulator kullanılması yaygındır. Özellikle eski konsollardaki oyunların PC'den oynanabilmesi için emulatorler yardımımıza koşuyor.



Konu PlayStation 4 olunca emulatorler pek marifetli değil. Zira çok eski bir konsoldan bahsetmiyoruz. Hala güncelleme alan PlayStation 4, giriş seviyesi bir oyun bilgisayarının özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bu yüzden PlayStation 4 oyunlarını PC'de oynatan iyi bir emulator kodlanabilmiş değil. Ancak dikkate değer bir yazılım var.



Orbital ile PC'de PlayStation 4 deneyimi



Orbital adındaki PS4 emulatoru, bu iş için en iyisi olsa da kendisi pek iyi bir deneyim sunamıyor. Zira PlayStation 4 hala emulatorlere sığabilen bir konsol değil. Eğer sizin istediğiniz sadece PlayStation arayüzünü incelemek ve 2D oyunlar oynamaksa Orbital bu isteğinizi yerine getirebilir.



Orbital'ın GitHub sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bu sayfadan Orbital PS4 emulator yazılımını ZIP olarak indirebilirsiniz. Ayrıca kullanıma ilişkin dökümanlar da sizi karşılıyor olacak. Hatırlatmalıyız ki bir emulatoru sağlıklı kullanabilmek için bilgisayarınızda sanallaştırmanın etkin olması gerekir. Eğer siz devre dışı bırakmadıysanız muhtemelen sanallaştırma açıktır. Eğer bununla ilgili bir sorun yaşıyorsanız BIOS'u kontrol etseniz iyi olacak.



Orbital, iyi bir deneyim için aşağıdaki sistem gereksinimlerini istiyor:



Sanallaştırma etkin 64 bit CPU

12GB RAM

Windows 7 veya üzeri işletim sistemi (64 bit)

Vulkan 1.0 destekli GPU

Gelecekte Orbital gibi PS4 emulator yazılımları daha stabil bir hal alacaktır. Ancak şu an için AAA oyun oynamak gibi bir durum mümkün görünmüyor.



(Kaynak: shiftdelete.com)



