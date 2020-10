PS1'den PS5'e Konsolların Çıkış Oyunları

Uzun yıllar önce Sony, büyüklerimizin "atari" dediği ev konsolu pazarında PlayStation ile görkemli bir başarı yakalamıştı. Kendi hafızası olmayan, oyunlarımızın save dosyalarını Memory Stick adı verilen küçük kasetlere kaydettiğimiz dönemden bu yana konsollar oldukça değişti. Her yeni versiyon, kendi efsane oyunlarını da yarattı.



Konsolların işlevlerini yerine getirebilmek için oyunlara duyduğu ihtiyaç ise hiç azalmadı. Her yeni konsol kendi oyunlarıyla geldi. Şimdi hep beraber bir zaman yolculuğuna çıkalım ve ilk olarak 1994 yılında piyasaya çıkan PlayStation'dan bu yana her konsolun çıkış oyunlarını birlikte hatırlayalım.



PlayStation



Rayman



Efsanevi kaydırmalı platform oyunu oldukça zordu. Yine de parlak renklerle bezeli dünyasında oldukça keyifli saatler vaat ediyordu.



Total Eclipse Turbo



"Uzaya gidelim, uzayda savaşalım. Düşman gemileri vurmayıp ne yapalım?" temalı oyun aslında başka bir konsol için üretilip sonradan portlanmıştı.



Ridge Racer



Tokyo Drift'ten önce drift kavramını öğreten oyun, bir neslin Doğan görünümlü Şahin'ler ile yanlama yapma aşkını başlatmıştı. Oyunda hayali bir şehirde sağda solda yarışlara katılıyor, sürekli yanlayarak dönmeye çalışıyorduk.



PlayStation 2



ESPN oyunları



İşte kayak için bir oyun, atletizm için başka bir oyun, EA Sports tarafından kapılmamış ne varsa hepsi için bir oyun Hepsini toplayıp Olimpiyat yapmak mümkündü.



Madden



Futbol oynayalım ama bir yandan da güreşelim temalı bu güzide oyun bir nesle Amerikan futbolu öğretmeyi amaçlıyordu. Öğrenemedik ama oyunu çok oynadık.



Tekken Tag Tournament



Dövüşelim, daha da dövüşelim, en çok dövüşelim temalı oyun ana Tekken hikayesine dahil değildi. Genel olarak atari salonlarında karakterleri dövüştürmeyi amaçlıyordu. Jeton yemediği için ömrümüzü yiyen bir oyun olmuştu.



PlayStation 3



Call of Duty 3



Konsollara FPS geldiğinin göstergesi olan bu oyun, klavye+fare mi konsol kumandası mı tartışmalarının başlangıç noktası olmuştu.



NBA 2K07



Döneminin spor oyunları arasında en ilgi çekenlerden biri olmuştu. Oyun büyük ilgi gördü, basketbol keyfini doyasıya yaşamanın yolunu açtı.



NFL 07



Biraz daha Amerikan futbolu oyunu oynadık, savunma ve hücum setlerini keşfettik. Yıldız oyuncuların peşine düştük. Oyunun gerçekte nasıl oynandığını yine de öğrenmedik.



PlayStation 4



Assassin's Creed IV: Black Flag



Tapınakçılar ile suikastçılar arasındaki mücadelede bir sonraki perdeye hoş geldiniz. Bu oyunda Karayiplerde korsanların arasında savaşıyor, karadaki mücadeleyi denize de taşıyorduk.



Knack



Knack adlı yarı golem bir yaratık olarak dünyayı ve insanlığı goblin adı verilen yaratıklardan korumaya çalıştığımız oyun oldukça ilginç ve renkli bir dünya sunuyordu.



PlayStation 5



Demon's Souls



Güçlü atmosfere sahip aksiyon RPG oyunlarını sevenlerin dört gözle beklediği bir oyun olan Demon's Souls, PS5'in çıkış oyunlarından olacak.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales



İlk oyunun yakaladığı büyük başarıyı, animasyonun yakaladığı başarı ile birleştirmek isteyen Sony'nin bir sonraki eseri de PS5'e gelecek.



Sackboy: A Big Adventure



LittleBigPlanet sevenlerin merakla beklediği oyun bir macera/platform oyunu olacak. Dört kişiye kadar beraber oynanabilecek.



PlayStation 5 12 Kasım'da satışa çıkacak. Bazı bölgelerde çıkış tarihi 19 Kasım olacak.