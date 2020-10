PS Store indirimleri başladı: Bir Neslin Oyunları

Son dönemde oyun konsolu denildiğinde akıllara PlayStation 5 ve Xbox Series X gelirken, PlayStation Store oyuncuların karşısına yeni bir indirim ile çıktı. Sony Türkiye, Bir Neslin Oyunları adlı indirimle oyunculara daha makul fiyatlar sunuyor.



Bir Neslin Oyunları şu şekilde:



Ghost of Tsushima – 499 TL – 394,21 TL



F1 2020 – 299 TL – 179,40 TL



The Witcher 3: Wild Hunt – 134 TL – 40,20 TL



STAR WARS Jedi: Fallen Order – 399 TL – 199,50 TL



Monster Hunter: World – 84 TL – 63 TL



Far Cry 5 – 399 TL – 83,79 TL



Dying Light – 179 TL – 62,65 TL



A Way Out – 134 TL – 46,90 TL



MotoGP 2020 – 299 TL – 149,50 TL



Far Cry New Dawn – 269 TL – 88,77 TL



Batman Arkham Collection – 259 TL – 85,47 TL



Assassin's Creed The Ezio Collection – 259 TL – 90,65 TL



Borderlands 3 – 459 TL – 192,78 TL



Assassin's Creed 3 Remastered – 199 TL – 79,60 TL



L.A. Noire – 169 TL – 84,50 TL



Middle-earth Shadow of War – 219 TL – 109,50 TL



LEGO The Hobbit – 179 TL – 89,50 TL



İndirimler 15 Ekim 2020'ye kadar devam edecek.



Kaynak: shiftdelete