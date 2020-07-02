PS efsanesi Crash Bandicoot 4 ön siparişe açıldı!

24 yıllık Playstation efsanesi Crash Bandicoot serisinin 4. oyunu It's Abut All Time ön siparişe açıldı.

24 yıllık Playstation efsanesi Crash Bandicoot serisinin 4. oyunu It's Abut All Time ön siparişe açıldı.

İşte Crash Bandicoot It's Abut All Time oyununun detayları ve fiyatı:

Crash Bandicoot 4 detayları ve fiyatı

Oyun serisinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Neo Cortex ve N. Tropy geri döndüler ve çoklu evrenlerin hepsine bir saldırı yapmayı amaçlıyorlar. Crash ve Coco ise dört kuantum maskesini bir araya getirip gerçekliğin kanunlarını bükerek günü kurtarmaya çalışacak. Oyunun adının It's Abut All Time (Her şey zaman ile ilgili) olmasının sebebi ise oyun hikayesinde zamanın paramparça olması.

Serinin önceki oyunlarından farklı olarak çevrimiçi oynanabilecek olan yeni Crash Bandicoot ayrıca yeni karakterler ve alternatif dünyalar ile geliyor.

Crash Bandicoot 3 PlayStation, PlayStation Portable ve PlayStation Vita platformları üzerinden üzerinden yayınlanmıştı. Serinin dördüncü oyunu ise PlayStation 4, Xbox Series X and Series S, Xbox One platformları üzerinde yayınlanacak. Crash Bandicoot serisi 40 milyon kopya ile Playstation tarihinin en çok satan oyun serilerinden biri haline gelmişti. Serinin ilk oyunu oyuncularının yüzde 95'inin beğenisini alarak başarılı olmuştu.

2 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek olan Crash Bandicoot 4: It's Abut All Time ön sipariş fiyatı PlayStation Store'da 469 TL olarak belirlenmiş.

Kaynak: shifdelete.net

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