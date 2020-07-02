PS 5'e Ana Menü değişikliği geliyor

Sony'nin büyük heyecanla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, konsol rekabetinin yeni dönemini şekillendirecek cihazlar arasında yer alıyor. Konsolun gelişmiş özellikleri, oyun deneyimini de değiştirecek gibi duruyor.



Daha önce PlayStation 4'ün Aktiviteler merkezi pek de kullanılmamıştı. Benzer şekilde PS Vita'nın da LiveArea adlı bir bölümü bulunuyordu. Yeni nesilde bu noktalarda daha aktif bir konsol göreceğiz.



Öncelikle PlayStation 5'in daha önceki konsollardan teknik anlamda daha gelişmiş olacağını göz önüne almak gerekiyor. Daha hızlı işlemci, daha fazla RAM ve yeni SSD depolama alanı sayesinde yeni konsollarda yükleme ekranı görmeyeceğimiz söylenmişti.



Sistem mühendisi Mark Cerny yeni arayüzün olası özellikleri hakkında konuştu. Cerny bu noktada oyun menülerinin işletim sistemleriyle birleştirilebileceğini ifade etmişti. Ayrıca oyunların özellikleri ile işletim sistemi iç içe geçebilir. Örneğin Call of Duty: Modern Warfare oynarken doğrudan Team Deathmatch moduna geçiş yapabilirsiniz. Şu anda sistem böyle işlemiyor, önce oyunu açıp oyun içi menüden geçiş yapmanız gerekiyor.



WRC 9'daki bir önizlemede, oyun yapımcısı GameReactor yaptığı tanıtımda bazı yarışlara doğrudan PS5 menüsünden erişebileceğimizin ipuçlarını vermişti. Daha sonra bu paylaşım kaldırıldı. Yine de Niko Partners analisti Daniel Ahmad, "Bu yakında hakkında daha fazla haber duyacağımız bir şey" demişti.



Sony'nin ağustos ayında düzenlemesi beklenen State of Play yayınından bu özelliklere daha çok zaman ayırması bekleniyor. Yeni kullanıcı arayüzünün nasıl yenilikler getireceğini bu etkinlikte görmek ideal olacaktır. Buna ek olarak da bazı oyunlarda özelliğin kullanımını görebiliriz.



Etkinlikte Sony'nin ayrıca bazı yeni oyunlardan ilk görüntüleri yayınlaması da sürpriz olmayacaktır. Özellikle de firmanın kendisine ait markalardan gelen oyunlar dikkat çekecektir. Açıklanması beklenen oyunlar arasında Marvel's Spider-Man: Miles Morales gibi yapımlar da var.



(webtekno)



