Prosinecki: 'Pozisyonlara girdik ama atamadık'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki galibiyetten dolayı Yeni Malatyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.



Rakiplerinin karşılaşmada iyi mücadele ettiğini ve önemli bir maç kazandığını dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti:



"Aslında istediğimiz gibi başladığımız maçtı, kendi futbolumuzu gösterdiğimiz maçtı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince çok net bireysel hatalar yaptık. Maç bir anda 2-0 olunca, karşılaşma tam tersine döndü. Bazen futbolda istediğiniz gibi olmayabilir. Aslında isteyen taraftık. İkinci yarıda rakip kapandı. Şimdi bir milli takım aramız var, yaptığımız bireysel hataların cezasını çektik bu maçta. Milli maç arasında gereken her şeyi tamamlamamız gerekiyor. Maçla ilgili futbolcularıma hiçbir şey söylememem çünkü çok mücadele ettiler ve istediler. Bu mücadeleden dolayı futbolcularımı tebrik ederim."



