Prosinecki: 'Moral bozukluğundan kurtulacağız'

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, ligin ilk haftasında Göztepe karşısındaki 5-1'lik yenilginin moral bozukluğunu atlatacaklarını söyledi.Yukatel Denizlispor, 19 Eylül Cumartesi günü, Trabzonspor ile sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma çalışmasıyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idman, top çalışmalarıyla sona erdi.Robert Prosinecki, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe maçında istediklerini sahada yansıtamadıklarını belirtti.Karşılaşmadaki hataları belirleyip ona göre çalışma yaptıklarını aktaran Prosinecki, "Kulübümüzün ve takımımızın kalitesi çok yüksek. İlk maçtaki moral bozukluğundan kurtulacağız. Trabzon'a karşı oynayacağımız maç kolay olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yaparak bulunduğumuz bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacağız." dedi.Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Prosinecki, "Rakibimiz de lige çok iyi başlayan bir takım değil. Onlar da bir mağlubiyetten geliyorlar. O yüzden kadroda 1-2 revizyon olabilir. O da taktiksel anlamda olur. İki taraf için çok iyi, istekli ve arzulu bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Prosinecki şöyle devam etti:"Çocuklara sürekli istediğimizi nasıl yansıtabiliriz diye konuşuyoruz. Yapmaları gereken her şeyi gösteriyoruz. Birinci maçtaki sonuç kötüydü. Bazı eksikliklerimiz vardı ama onları gidererek ne gerekiyorsa yapacağız ve daha iyi olacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Dün Fabiano Leismann'ı kadroya kattık. Deneyimli ve o bize çok şeyler katacak. Kendi isteğimize göre 1-2 oyuncu olursa transfer yapabiliriz."Takımın yeni transferi Sakıb Aytaç ise mağlubiyetten ders çıkardıklarını kaydederek, şunları aktardı:"Ben, 1-0, 2-0 mağlubiyetlerden ziyade ders alınacak nitelikte bir skor olduğu için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hepimiz neler yapmamız gerektiğini, hatalarımızı ve eksiklerimizi daha ciddi bir şekilde görebiliyoruz. Rakibimizin de artı ve eksi yönleri var. Trabzonspor'un artı ve eksi yönlerini değerlendirerek maça çıkacağız. İnşallah mutlu bir sonla tekrar lige devam ederiz. Bir an önce performansımızı yüzde yüz gösterip takım halinde iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."