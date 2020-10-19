Prosinecki: 'Galibiyeti hak ettik'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, futbolcularını tebrik ederek şunları kaydetti:



"Denizlispor'un çok iyi bir maç oynadığını düşünüyorum. Tüm futbolcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü inanılmaz mücadele ettiler. Özellikle kaliteli bir futbol yansıtmaya çalışan Denizlispor vardı. Tempolu geçen bir maçtı. İstediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştığımız bir maç oldu. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi işler yapan bir Denizlispor vardı. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."



