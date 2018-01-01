Pronax tekrar göz önünde!

GODSENT'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Chaos formasını terletmeye başlayan Markus "pronax" Wallsten, Maikelele ile birlikte birkaç gün önce takımdan ayrılmıştı. Henüz yeni adresi belli olmayan Markus'un, IEM Chicago 2019'un bugün başlayacak Avrupa Açık Elemeleri'nde Imperial takımında stand-in olarak bulunacağı açıklandı.



Imperial kadrosu son dönemde gelen başarısızlıklar sonucu yönetimin sabrını taşırmış olacak ki takımda "pronax" ile birlikte bir takviye daha yapıldı. Halihazırda HAVU'da oynayan Otto "ottoNd" Sihvo da yine IEM Chicago elemelerinde oynatılmak üzere takıma dahil edildi. Gelişmeleri Twitter'dan paylaşan Imperial Menajeri Neil Murphy, stand-in olarak bulunacak oyuncuların kimlerin yerine geçeceğini açıklamadı fakat, bugün maçlar oynandığında bunu hep birlikte göreceğiz.



