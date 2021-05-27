Profil: Olimpia Milan, 33 yıl sonra zafer peşinde

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak AX Armani Exchange Milan, 33 yıl sonra kupayı kazanabilmek için mücadele edecek.



Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, şampiyonluk için sahaya çıkacak.



AX Armani Exchange Milan, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1965-66, 1986-87 ve 1987-88 sezonlarını şampiyon tamamladı.



Normal sezonu 4. sırada bitirdi



AX Armani Exchange Milan, normal sezonu 4. sırada tamamladı.



Ligi 21 galibiyet, 13 yenilgiyle tamamlayan İtalya temsilcisi, çeyrek finalde ikili averajla geride bıraktığı Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti.



Başantrenör Ettore Messina'nın öğrencileri, İtalya'daki ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçti. Almanya'daki karşılaşmalarda galip gelen Bayern Münih, durumu 2-2 yaptı. İtalya'daki son müsabakadan galip ayrılan AX Armani Exchange Milan, seriyi 3-2 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.



AX Armani Exchange Milan, 11. kez Dörtlü Final'de



AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi tarihinde 11. kez son 4 takım arasına kalmayı başardı.



Milano ekibi yaşadığı üç şampiyonluğun yanı sıra 1966-67, 1982-83 sezonlarında ikinci, 1985-86 ve 1991-92 sezonlarında üçüncü olmuştu.



İtalya temsilcisi, son 4 ekip arasına kaldığı 1963-64, 1967-68 ve 1972-73 sezonlarında yarı final maçlarını kaybetmişti, söz konusu sezonlarda üçüncülük maçı ise oynanmamıştı.



İtalya temsilcileri 10 yıl sonra Dörtlü Final'de



İtalya temsilcileri, 10 yıl aradan sonra Dörtlü Final'de boy gösterecek.



Son olarak Montepaschi Siena, 2010-11 sezonunda Dörtlü Final'de mücadele etmiş ve üçüncü sırayı almıştı.



Kinder Bologna ise Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan son İtalya takımı olmuştu. Bologna ekibi, 2000-01 sezonunda 5 maçlık seri üzerinden oynanan finalde İspanya'nın Tau Ceramica takımını 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.



Shields, en iyi ikinci 5'te



AX Armani Exchange Milan'ın sezon başı kadrosuna kattığı Shavon Shields, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ikinci 5'ine seçildi.



Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyen ABD asıllı basketbolcu, normal sezonda 13,9 sayı, 3,9 ribaunt, play-off'ta ise 16,4 sayı, 4 ribaunt ortalamalarıyla takımının önemli kozlarından biri oldu.



Punter ve Delaney'den etkili performanslar



AX Armani Exchange Milan'ın ABD'li skorerleri Kevin Punter ve Malcolm Delaney, sezon boyunca etkili performanslar gösterdi.



Punter'ın 14,4 sayı, 1,6 ribaunt, 1,5 asist ortalama sergilediği sezonda, Delaney ise maç başına 11,6 sayı, 3,5 asist, 2,5 ribaunt ile oynadı.



Milano ekibinin kadrosunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve maçların gidişatını değiştirebilecek Kyle Hines, Luigi Datome, Sergio Rodriguez gibi tecrübeli isimler de dikkati çekiyor.



Kadro



Başantrenörlüğünü İtalyan Messina'nın yaptığı AX Armani Exchange Milan'ın takım kadrosu şöyle:



Kevin Punter, Zach Leday, Davide Moretti, Vladimir Micov, Francesco Gravaghi, Riccardo Moraschini, Michael Roll, Sergio Rodriguez, Kaleb Tarczewski, Paul Biligha, Andrea Cinciarini, Malcolm Delaney, Shavon Shields, Jeff Brooks, Jeremy Evans, Kyle Hines, Luigi Datome.



