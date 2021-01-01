"Profesyonel yardım" arayan Simmons'ın dönüş tarihi halen belirsiz!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takım başkanı Daryl Morey'ye "profesyonel yardım" aradığını söylediği ve geri dönmesi için belirli bir tarih olmadığı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Sixers başkanı Morey'nin, Ben'in yokluğunun sebebi olarak 'zihinsel bariyerini' göstermeye devam ettiğini paylaştı:



"76ers başkanı Daryl Morey, All-Star oyuncu Ben Simmons ile parkelere geri dönüşü hakkında konuşmak istese de, Simmons zihinsel olarak oynamaya henüz hazır olmadığını ve profesyonel yardım aramaya devam ettiğini yineledi. Simmons'ın sahaya dönüşü için herhangi bir tarih bulunmuyor."



Simmons, geçtiğimiz yaz döneminin başlarında resmen bir takas talebinde bulunmasının ardından, halen bu sezon takım için forma giymiş değil.



