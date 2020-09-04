Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerden gelen talepler doğrultusunda Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişikliğe gitti.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na eklenen Geçici 4. Madde'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"TFF Yönetim Kurulu'nun 4 Eylül tarihli toplantısında; profesyonel futbol kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi."



