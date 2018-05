Profesyonel arenada Zoe etkileri

Öncelikle Şampiyonluk Ligi'nde örneklerine bakalım. Ligin ilk günlerinde 1907 Fenerbahçe ve BAU.SuperMassive karşılaşması olmuştu. Bu karşılaşmada 1907 Fenerbahçe sonradan çok pişman olacakları bir hata yaptı; Rakibe Zoe bırakmak!1907 Fenerbahçe karşılaşmaya oldukça önde başlamasına rağmen Zoe, Baron etrafında aldığı skorlar oyunun akışını değiştirdi ve BAUSuperMassive'e galibiyeti getiridi. GBM'İn bu maçta yaptığı 4'de 4'ü hatırlatalım:Team Aurora'nın orta koridor oyuncusu Naru bu maçın ardından Zoe'nin gücüne karşı sitemini dile getirdi.Gene Şampiyonluk Ligi'nden bir örneğe bakalım. Hatta bu sefer çok da eski olmayan bir karşılaşmaya gidiyoruz. 6.haftanın ilk günü Dark Passage.Dominos ve 1907 Fenerbahçe karşılaşması. Bu defa hikaye tersine döndü. Zoe'yi alan taraf 1907 Fenerbahçe oldu. Ancak sonuç değişmedi Zoe tek atmaya devam etti!Peki her zaman takımların Zoe banlamasını beklemeli miyiz? Zoe alan bir takımın kaybetmesi mümkün değil mi ?Cevabımız; Tabiki Hayır! Ancak bunun için Zoe'nin yetenek atışlarından kaçabilecek güvene sahip olmak gerekiyor çünkü Zoe takımı ne kadar geride olursa olsun can yakabiliyor.Bu konuda farklı düşünen biri daha var. Team Liquid'in nişancısı Doublelift."Popüler olmayan görüş: Bence Zoe'de sıkıntı yok ama oyuncular şampiyona karşı bir oldular. Bu nedenle de Q'dan kaçamadıklarında her zaman oyunu suçlayacaklar."100 Thieves'in ormancısı Meteos, Doublelift'in sözlerine bir ekleme yaptı:" Bence Zoe'nin sıkıntılı tarafı bazen attığı Q'yu fark edemiyorsun bile. Q'yu atıp sana saldırmaya başladığında Q'su ekranın çok uzağında oluyor ve göremiyorsun. "Gördüğünüz gibi yeni çıkan her şampiyonun olduğu gibi Zoe'de şuan oldukça güçlü ancak 8.4'de biraz dengelendi. Biz yinede Şampiyonluk Ligi'nde Zoe'nin yasaklanmasını öneriyoruz. En azından şimdilik.Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna