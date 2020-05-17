Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Bayramdan sonra normalleşeceğiz'

"BAYRAM'DAN SONRA NORMALLEŞME"

5 MADDELİK ÖNERİ

MASKE NASIL TAKILMALI?

"DÜĞÜNLERE KOVID FORMATI GETİRİLMELİ"

TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ DALGA BEKLİYOR MU?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme sürecinin kritik noktalarını anlattı. Özlü, Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşmenin başlayacağını açıkladı.Sözcü muhabiri Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Özlü, bayram sonrası normalleşmenin başlayacağını hatırlatarak "Bayramdan sonra işe gideceğiz. Kapalı mekanlar açılacak, öyle gözüküyor. Herkesin tuzu kuru değil. İnsanlar evine ekmek götürmek zorunda. Birçok kişi işini kaybetti, para kazanamıyor. Ev kirası ödeyemiyor, çoluk çocuğunun geçimini sağlayamıyor… Bir şekilde hayatı başlatmak şart ama bunu yaparken kendimizi korumamız da şart" dedi.Özlü ayrıca "Virüsle yaşamayacağı öğreneceğiz. Hayatın devam etmesi lazım. İş için ya da zorunlu hallerde evden çıkabiliriz. Ancak zevk için dışarı çıkılmamalı. Mevlüt, nişan, söz, taziye ziyaretlerinden kaçınmalıyız. Henüz bunları yapacak durumda değiliz." şeklinde konuştu.Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşısı bulunana kadar insanların tedbirli olmalarına devam etmesi gerektiğini söylerken, 5 maddeyi akıllarından çıkarmamalarını istedi. İşte Özlü'nün virüsle mücadele için 5 maddelik önerisi1- Zorunlu olmadıkça evden çıkma2- Sosyal mesafeyi mutlaka koru3- Maskeyi usulüne uygun tak4- El hijyeni ve çevre yüzey temizliği5- Kapalı ortamda diğer insanlarla bulunmaSosyal mesafe ve maskenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa maskesiz asla çıkılmaması gerektiğini ancak son günlerde maskelerin kullanımında da bir gevşeme olduğuna dikkat çekti. Özlü "Birçok kişi maskeyi aksesuar gibi kullanıyor. Sosyal hayata maskesiz çıkılmamalı. Yüzde maske var ama burun dışarıda, maske çenede... Bunlar olmamalı." dedi.Maskelerle ilgili de bilgi veren Özlü "N95 insanların kullanabileceği maske değil. O sağlıkçıların maskesi. O toplumda kullanılırsa, virüs daha da artar. 1 liralık maske kullanabiliriz. N95 maske halk için değil ve sosyal alanda asla kullanılmamalı." diye konuştu.Eskisi gibi düğün yapmanın yakın zamanda mümkün gözükmediğini de belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi: Bir yandan da düğünlerin yapılması lazım, hayat devam ediyor. Salgına izin vermeyecek yeni bir düğün formatı lazım. Açık havada yapılabilir. Oturma düzeni giriş çıkışlar ayarlanabilir. Takı merasimleri için yeni bir format geliştirilebilir.Türkiye'yi ikinci bir dalga bekleyip beklemediği hakkında soruyu yanıtlayan Özlü "Virüs yayılmaya devam ediyor. Çin'de, Singapur'da ikinci dalgalar başladı. Virüsün azaldığı yok. Mutasyonlar olmuştur ama hastalığın azalmasına neden olmadı. Biz virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.