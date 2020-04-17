PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLAÇ AÇIKLAMASI

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, korona virüsü tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın ismini açıkladı. Prof. Dr. Ovalı, Dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamalarında bulundu.Prof. Dr. Ovalı, daha önce yaptığı açıklamada "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek." demişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ovalı, "" dedi.Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.