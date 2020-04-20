Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşındadır nerelidir? Dornaz alfa ilacı koronavirüse iyi geliyor mu?

Ünlü profesör Ercüment Ovalı koronavirüs tedavisi için dornaz alfa ilacının geliştirildiğini söyledi. Koronavirüs tedavilerinde kullanılabileceği belirtilen ilaçta dornaz alfa ilacını geliştiren Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın ödüllü doktor olduğu biliniyordu. Ercüment Ovalı kimdir, Ercüment Ovalı kaç yaşındadır soruları meraklı kişiler tarafından aranıyor ve bulunmaya çalışılıyor.

20 Nisan 2020 10:57
Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşındadır nerelidir? Dornaz alfa ilacı koronavirüse iyi geliyor mu?
Dornaz alfa ilacını geliştiren koronavirüs tedavilerinde kullanılabileceğini söyleyen Profesör Doktor Ercüment Ovalı'nın hangi şehirde doğduğu, kaç yaşında dünyaya geldiği ile ilgili bilgileri derledik. Koronavirüs ilacını ekibiyle birlikte bulabilmeye yaklaştığını söyleyen Ercüment Ovalı koronavirüs ilacına dornaz alfa ismini verdiğini ve alfa hastalarda kullanılabileceğini söyledi. Ercüment Ovalı Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğduğu zaten biliniyordu. 59 yaşındaki Ercüment Ovalı iç hastalıkları ihtisası yaptı ve dornaz alfa isimli ilacıyla koronavirüs belasına çare olabileceğini belirtiyor.
ERCÜMENT OVALI İLACI 23 NİSAN'DA AÇIKLAYACAKTI

2 gün önce Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullanmıştı.



ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.



Prof. Dr. Ovalı yaptığı paylaşımda, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..."

EKİBİYLE BİRLİKTE KARANTİNAYA GİRMİŞTİ

Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, geçtiğimiz günlerde aşı çalışması için ekibiyle birlikte karantinaya girmişti.

Ovalı, Twitter hesabından yakın bir süreçte yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullanmıştı.

'KONVELSAN PLAZMA' NEDİR?

Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Ovalı, tedavi yöntemiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. 'Konvelsan plazma' dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA, H1N1, SARS ve MERS verisine baktığımız zaman etkili oldu.





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