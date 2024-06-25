Probierz'ten Lewandowski sorusuna flaş cevap

Polonya teknik direktörü Michał Probierz, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Probierz'ten Lewandowski sorusuna flaş cevap
EURO 2024'te grubunu son sırada bitiren Polonya'nın teknik direktörü Michał Probierz, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Michał Probierz, "Elenmemize rağmen bugün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettik ve gerçekten çok iyi oyunlar oynadık. Her zaman futbolu böyle oynamak istiyorum. Oyuncularımıza bağlılıklarından dolayı kalifiye olamamamız çok yazık. Turnuvadan ayrılmak zorunda olmamız çok yazık." dedi.

Sözlerine devam eden Probierz, "Bu zor bir turnuva oldu. Daha uzun süre kalmak istedik ve daha uzun süre kalmaya hazırlandık. İyi bir maç çıkardık, hava bu kadar sıcak olmasına rağmen iyi bir oyun sergiledik.'' yorumunu yaptı.

Probierz, Lewandowski'nin penaltı tekniği hakkında gelen soruya ise, "Nasıl attığı önemli değil. Antrenmanlarda bunları uyguluyor. 600 gol atan bir oyuncuya nasıl gol atacağını söyleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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