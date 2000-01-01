Prince, Pistons için GM yardımcısı olarak aday olabilir

Eski Detroit Pistons oyuncusu Tayshaun Prince'in, Pistons ön ofisine aday olduğu, ancak bu adaylığın genel menajer pozisyonu için olmadığı bildirildi.



Pistons, takım için yönetici Ed Stefanski ile birlikte çalışacak olan yeni bir GM için geniş kapsamlı bir arama sürecinde ve dikkat çeken adaylardan birinin ise, Prince olduğu söylendi.



Başlangıçta Pistons'ın Prince'i bu rol için düşünmediği bildirilmiş olsa da, daha yeni çıkan raporlar Prince'in hala aday olduğunu, ancak bunun yardımcı GM rolü için açıkça ortaya koydu.



Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II, şu açıklamaları yaptı:



"Pistons'ın Tayshaun Prince'i bir ön ofis rolü için aday olarak, listenin dışında tutmadıklarını duydum. Takım, bir GM kadar deneyimli bir yönetici ve GM'e yardımcı olarak yükselen biri olmak üzere, iki kişi işe almaya çalışıyor. Prince, ikincisi için daha uyumlu olarak görülüyor."



Bu rapor, ESPN'den Eric Woodyard'ın, Prince'in bu pozisyon için aday olduğunu bildirdiğinde gelmişti:



"Detroit GM aramalarına devam ederken, birden fazla kaynak ESPN'e Pistons'ın rol için eski Piston Tayshaun Prince için mülakat yapma iznini henüz istemediğini söylüyor."



NBA'de dört farklı takımla 14 sezon oynayan Prince, kariyerinde dört kez savunma beşlerine seçilmişti ve 2004'te Pistons'la bir NBA şampiyonu olmuştu. Veteran isim, kariyerinin en verimli sezonlarını Detroit'te geçirmişti ve şimdi Memphis Grizzlies'ın Basketbol İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.



