Prince of Persia Remake tanıtıldı!

Geçtiğimiz haftalarda sızıntıları ve iddiaları çıkan Prince of Persia: Sands of Time Remake, Ubisoft Forward etkinliğinde tanıtıldı! Hayranların uzun zamandır beklediği oyun geri gelirken, ilerleyen dönemlerde yeniden yapım olmayan tamamen yeni bir oyun tanıtılması da bekleniyor.



Prince of Persia Remake duyuruldu!



2003 yılında piyasaya sürülen oyunun yeniden yapımı tanıtıldı ve yapımı sevenler heyecana kapılmaya başladı. Oyunun grafik kalitesi diğer Ubisoft oyunları kadar iyi değil. Beklentiler daha yüksek grafiklere sahip olması yönündeydi ancak, oyunun gelmesi bile mutlu etmeye sebep olan bir gelişme. Oyunun tanıtımı hakkında paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



Prince of Persia: Sands of Time 21 Ocak 2021'de PC, Xbox One, Xbox Series X ve PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. PC sahibi olan oyuncular, oyunun Uplay ve Epic Games Store üstünden sahip olabilecek.



