Presti: "İyi ki Chris Paul kalibresinde bir liderimiz var!"

Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, yıldız oyuncusu Chris Paul'un, sezonun askıya alınma döneminde ve protestolar sırasında Oyuncular Birliği Derneği'ndeki (NBPA) çabalarına övgüde bulundu.



Paul sadece NBA'deki en iyi guardlardan biri değil, aynı zamanda koronavirüs pandemisinin getirdiği uzun aralığın yanı sıra ülke çapındaki protestoların ortasında NBPA başkanı olarak da iyi işler yapıyor.



Presti, Paul'un NBPA başkanı ve takımın saha içinde ve dışında lideri olarak, "muhteşem bir iş" yaptığına inanıyor:



"Harika bir iş çıkardı. Bu konuda ne kadar çok çalıştığını görebildim. Bence gerçekten ciddiye aldı. Bu kalibrede bir liderin ekibiniz için oynaması harika."



"DİĞER SORUNLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"



Thunder, sezona dönmeye hazır 22 takımdan biri. Şu anda iyi bir 40-24'lük derecesi bulunuyor ve alışılagelmişin dışında bir şey olmadıkça, playoff için uygun olmaları bekleniyor.



Ancak Presti, playoff noktalarının yanı sıra, Florida'daki bubble bölgesinde bulunan herkesin sağlığı ve güvenliği konusunda da endişeli:



"Herkes için en büyük endişe, oraya giden herkesin sağlığı ve güvenliği olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ancak NBA'in şehirle ve sanırım Florida'daki ilçe yetkilileriyle olan çalışmalarına güvenimiz tam ve bunu dört gözle bekliyoruz."



Presti ayrıca ABD genelinde devam eden protestolar hakkındaki düşüncelerini de paylaştı. 2019-20 sezonunun yeniden başlaması hakkında heyecanlı oldukları doğru olsa da, basketbol sahası dışında tonlarca önemli sorunun olduğunun farkında:



"Kesinlikle heyecan duyuyoruz, ancak ülkede genel olarak yaşanan diğer sorunları da görmezden gelemeyiz. Ülke son birkaç aydır çok şey yaşadı ve bence buna da duyarlı olmalıyız, bu bir oyun, bu bir spor ve eğlence. Emin olmak zorunda olduğumuz şey, odaklanacak başka bir şey var diye, bu diğer sorunların göz ardı edilmemesi."



