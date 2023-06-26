Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, genç oyuncu Chet Holmgren'in Yaz Ligi'nde oynayacağı konusuna iyimser baktığını dile getirdi.



Presti, Holmgren hakkında pek güncelleme yapmasa da, gelecek vaat eden oyuncunun bu yaz forma giyebileceğine inandığını belirtti:



"Yaz Ligi'nde oynayacağını umuyoruz. Beklentimiz bu yönde. Chet harika gidiyor. Çok iyi bir yaz dönemi geçirdi. Gerçekten iyi görünüyor. Çok heyecanlıyız, ama kimsenin ondan daha heyecanlı olduğunu sanmıyorum."



Holmgren, geçtiğimiz yıl Thunder tarafından NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilmiş, ancak Lisfranc sakatlığı sebebiyle 2022-23 sezonunu erken kapatmıştı.



21 yaşındaki oyuncu bir önceki senenin Yaz Ligi'nde beş maça çıkmış ve 14.0 sayı, 8.4 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.





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