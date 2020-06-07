Premier Lig'in son koronavirüs testinde pozitif vaka çıkmadı

İngiltere Premier Lig başlamadan önce yapılan testlerin en sonuncusunda tüm futbolcu ile teknik heyetlere yapılan toplam 1195 testin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Premier Lig'in son koronavirüs testinde pozitif vaka çıkmadı
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07 Haziran 2020 01:02
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

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