Premier Lig'in son koronavirüs testinde pozitif vaka çıkmadı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.