Premier Lig'in eski futbolcusuna 1.5 yıl hapis!

Premier Lig'de bir dönem Blackburn Rovers forması da giyen İngiliz eski futbolcu Jamie Clarke, akıl almaz bir olaya imza attı. Bir arkadaşıyla Michael Dewar isimli bir adamı kaçıran Clarke, kaçırdıkları adamın genital bölgesine sıcak su döküp zorla dans ettirerek Whitney Houston şarkıları söylettiler.

Leeds'te hakim karşısına çıkan Jamie Clarke'a, adam kaçırma ve sadistlik suçlamaları nedeniyle 1.5 yıl hapis cezası verildi.

Olayın maduru Michael Dewar, ''Bacaklarımı başımın üstüne koydular. Sanki bir bebeğin bezini değiştirir gibi. Ardından genital bölgeme haşlanmış su döktüler.'' dedi.



HAMİLE EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞU DA EVDEYDİ

Clarke, Dewar'a kendi evinde işkence ederken evde Dewar'ın hamile eşi ve küçük çocuğunun da bulunduğu belirtildi.