Premier Lig'den alt liglere 250 milyon sterlinlik destek!

İngiltere Premier Lig'den alt liglere 250 milyon sterlinlik bir destek paketi geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'den alt liglere 250 milyon sterlinlik destek!
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03 Aralık 2020 16:44
 İngiltere Premier Lig ile 2. lig (Championship), 3. lig (League One) ve 4. lig (League Two) kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi (EFL), 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi konusunda anlaştı.

Dünyanın ekonomik açıdan en büyük futbol ligi olan Premier Lig, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mali güçlüklerle karşı karşıya kalan EFL kulüplerine yardım eli uzattı.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma doğrultusunda 3 ve 4. lig takımlarına 50 milyon sterlin bağışta bulunulacak. 2'nci lig kulüplerine ise 200 milyon sterlin tutarında faizsiz kredi verilecek.



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